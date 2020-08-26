Паспорта высланных из Белоруссии российских журналистов недействительны

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Паспорта российских журналистов, в которые поставили штамп о временном запрете на въезд в Белоруссию, стали недействительными в России. Об этом сообщили в МВД.
Паспорта высланных из Белоруссии российских журналистов недействительны
  • РИА Новости
  • © Мурад Оруджев

«В соответствии с пунктом 6 постановления правительства России «Об утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации» запрещается вносить в паспорт сведения, отметки и записи, не предусмотренные настоящим положением», — объяснили РИА Новости в ведомстве.

Так, паспорт, в который внесены не предусмотренные документом сведения, отметки или записи, является недействительным.

Журналисты не понесут административную ответственность за это, так как вина владельца паспорта отсутствует, подчеркнули в МВД.

12 августа глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов заявил, что поручил силовикам «не трогать журналистов», кроме случаев, где они становятся «между нарушителями и силами правопорядка».

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