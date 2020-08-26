На Украине разрешили использование феминитивов для профессий

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Власти Украины обнародовали приказ, допускающий использование феминитивов для обозначения профессий.

Соответствующий приказ был опубликован на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.

Отмечается, что у сотрудниц есть право потребовать адаптации названия для обозначения лица женского пола при внесении записи о названии работы в кадровую документацию.

Приказ содержит примеры адаптации: инженер — инженерка, социолог — социологиня.

В конце июня социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева.

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