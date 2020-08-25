Назначен новый командующий силовой операцией Украины в Донбассе

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Генерал-майор Григорий Галаган назначен на пост командующего силами специальных операций Вооружённых сил Украины в Донбассе. Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский.
Назначен новый командующий силовой операцией Украины в Донбассе
  • Reuters

«Назначить генерал-майора Галагана Григория Анатольевича командующим силами специальных операций ВСУ», — говорится в тексте документа на сайте президента Украины.

Он заменил на данном посту генерал-лейтенанта Игоря Лунёва, уволенного в тот же день другим указом.

В пресс-службе Зеленского пояснили, что такое решение принято в связи с изменением задач операции объединённых сил в условиях перемирия в Донбассе.

«Будет больше провокаций... поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами. Также необходимо внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают», — говорится в заявлении украинского президента.

В конце июля Зеленский сменил главу делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу: на место бывшего украинского лидера Леонида Кучмы был назначен первый президент Украины Леонид Кравчук.

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