Армия Белоруссии заявила о готовности защищать страну от угроз внутри

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Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Александр Вольфович заявил, что военные не приемлют сложившуюся в стране ситуацию и готовы защищать страну от внутренних угроз.
Армия Белоруссии заявила о готовности защищать страну от угроз внутри
  • Reuters

«Мы видим, что происходит в стране и вокруг неё. В этой непростой обстановке армия обеспечивает и будет обеспечивать военную безопасность государства, общества и каждого отдельного гражданина, который хочет мирно жить и трудиться в Беларуси», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что армия готова защищать страну. 

«Мы не дадим осквернять наши памятники, разрушить систему образования, запугивать граждан, парализовать транспортные коммуникации, подменить нравственные ценности белорусской молодёжи. Армия категорически этого не приемлет и готова защитить свою страну и от этих угроз», — добавил он.

23 августа Министерство обороны Белоруссии заявило, что на фоне протестных акций в стране берёт под охрану и защиту монументы и памятники, возле которых собираются участники протестных акций.

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