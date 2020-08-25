Зеленский предложил смягчить для белорусов условия въезда на Украину

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил облегчить условия въезда в страну гражданам Белоруссии.
Зеленский предложил смягчить для белорусов условия въезда на Украину
  • РИА Новости

«Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряжённую внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегчённые условия въезда белорусов к нам», — цитирует украинского лидера его пресс-служба.

Он подчеркнул, что это очень деликатная тема и необходимо учитывать всё.

Ранее Украина перешла на усиленный вариант охраны границы с Белоруссией. 

При этом, как отмечали в Госпогранслужбе, ситуация на границе спокойная.

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