Зеленский предложил смягчить для белорусов условия въезда на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский предложил облегчить условия въезда в страну гражданам Белоруссии.

«Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряжённую внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегчённые условия въезда белорусов к нам», — цитирует украинского лидера его пресс-служба.

Он подчеркнул, что это очень деликатная тема и необходимо учитывать всё.

Ранее Украина перешла на усиленный вариант охраны границы с Белоруссией.

При этом, как отмечали в Госпогранслужбе, ситуация на границе спокойная.