В КС Белоруссии оценили возможность пересмотра итогов выборов
- РИА Новости
«Конституция не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, правомочных пересматривать итоги президентских выборов», — приводит БЕЛТА его слова.
Он отметил, что «создание координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов президента Беларуси не в порядке, определённом Конституцией и избирательным законодательством, является неконституционным».
Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская по видеосвязи с Европарламентом заявила, что результаты выборов в стране были фальсифицированы.