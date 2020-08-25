В КС Белоруссии оценили возможность пересмотра итогов выборов

Короткая ссылка
Председатель Конституционного суда Белоруссии Пётр Миклашевич заявил, что Конституция республики не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, которые вправе пересматривать итоги выборов президента.
В КС Белоруссии оценили возможность пересмотра итогов выборов
  • РИА Новости

«Конституция не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, правомочных пересматривать итоги президентских выборов», — приводит БЕЛТА его слова.

Он отметил, что «создание координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов президента Беларуси не в порядке, определённом Конституцией и избирательным законодательством, является неконституционным».

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская по видеосвязи с Европарламентом заявила, что результаты выборов в стране были фальсифицированы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить