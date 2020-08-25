В КС Белоруссии оценили возможность пересмотра итогов выборов

Председатель Конституционного суда Белоруссии Пётр Миклашевич заявил, что Конституция республики не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, которые вправе пересматривать итоги выборов президента.

«Конституция не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, правомочных пересматривать итоги президентских выборов», — приводит БЕЛТА его слова.

Он отметил, что «создание координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов президента Беларуси не в порядке, определённом Конституцией и избирательным законодательством, является неконституционным».

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская по видеосвязи с Европарламентом заявила, что результаты выборов в стране были фальсифицированы.