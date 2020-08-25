В ЕС рассказали о работе над санкциями по Белоруссии

Работа над санкциями по Белоруссии продолжается, главы МИД ЕС обсудят их на встрече в Берлине, заявила замглавы внешнеполитической службы Евросоюза Хельга Шмид.

«Работа над санкциями ЕС продолжается, главы МИД проведут очередное обсуждение санкций против Белоруссии на неформальной встрече в Берлине 27—28 августа», — приводит её слова ТАСС.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Европейский союз планирует ввести санкционные меры в отношении «значительного» числа лиц в Белоруссии, «ответственных за насилие и фальсификацию на выборах».

В частности, под санкции может подпасть белорусский лидер Александр Лукашенко.