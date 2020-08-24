В Белоруссии начался третий этап проверки боеготовности

Министерство обороны Белоруссии сообщило, что в стране проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности вооружённых сил.

«С 24 августа по распоряжению министра обороны Беларуси под руководством начальника Генерального штаба Вооружённых сил проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности вооружённых сил», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны Белоруссии.

Отмечается, что цель проверки — оценка способности и готовности воинских частей выполнить задачи в динамично меняющейся обстановке.

В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что Москва и Минск подписали план взаимодействия с «Алмаз-Антеем» по вопросам поставки образцов систем противовоздушной обороны до 2025 года.