В Белоруссии начался третий этап проверки боеготовности

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Министерство обороны Белоруссии сообщило, что в стране проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности вооружённых сил.
В Белоруссии начался третий этап проверки боеготовности
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«С 24 августа по распоряжению министра обороны Беларуси под руководством начальника Генерального штаба Вооружённых сил проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности вооружённых сил», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны Белоруссии.

Отмечается, что цель проверки — оценка способности и готовности воинских частей выполнить задачи в динамично меняющейся обстановке.

В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что Москва и Минск подписали план взаимодействия с «Алмаз-Антеем» по вопросам поставки образцов систем противовоздушной обороны до 2025 года.

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