В Белоруссии начался третий этап проверки боеготовности
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- РИА Новости
«С 24 августа по распоряжению министра обороны Беларуси под руководством начальника Генерального штаба Вооружённых сил проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности вооружённых сил», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны Белоруссии.
Отмечается, что цель проверки — оценка способности и готовности воинских частей выполнить задачи в динамично меняющейся обстановке.
В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса.
Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что Москва и Минск подписали план взаимодействия с «Алмаз-Антеем» по вопросам поставки образцов систем противовоздушной обороны до 2025 года.