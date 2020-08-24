Песков: Белоруссия примет участие в испытаниях российской вакцины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по итогам переговоров лидеров Белоруссии и России Минск примет участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса.

«Во время телефонного разговора Путина и Лукашенко действительно обсуждалось, что Белоруссия примет участие в тестировании российской вакцины», — приводит ТАСС слова Пескова.

Он добавил, что Лукашенко также поздравил своего российского коллегу с успехом в разработке вакцины от коронавируса.

Ранее пресс-служба белорусского президента сообщила, что стороны обсудили ситуацию в Белоруссии и борьбу с коронавирусом, договорились, что белорусские граждане в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от COVID-19.