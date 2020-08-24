Украинцы смогут въезжать в Белоруссию только по загранпаспорту
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- РИА Новости
«Граждане Украины с 1 сентября будут въезжать в Беларусь только по загранпаспорту», — говорится в сообщении белорусского государственного агентства БЕЛТА.
Как объясняла такое решение украинская погранслужба, при потере внутреннего паспорта за границей восстановить его сложно.
Граждане Украины с 1 марта 2020 года не могут пересекать украинско-российскую границу по внутреннему паспорту, для поездок в Россию им требуется заграничный паспорт.