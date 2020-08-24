Украинцы смогут въезжать в Белоруссию только по загранпаспорту

Граждане Украины смогут въезжать в Белоруссию с 1 сентября только по заграничному паспорту, а не по национальному удостоверению личности.

«Граждане Украины с 1 сентября будут въезжать в Беларусь только по загранпаспорту», — говорится в сообщении белорусского государственного агентства БЕЛТА.

Как объясняла такое решение украинская погранслужба, при потере внутреннего паспорта за границей восстановить его сложно.

Граждане Украины с 1 марта 2020 года не могут пересекать украинско-российскую границу по внутреннему паспорту, для поездок в Россию им требуется заграничный паспорт.