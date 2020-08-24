Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко
- Reuters
«Факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов. Мы просим на это обратить внимание», — сказала она на пресс-конференции.
По словам Колесниковой, странно, «когда человек, который управляет государством, позволяет себе бегать в очень странной одежде с очень странным оружием в центре Минска».
Ранее СМИ распространили кадры, на которых запечатлено прибытие Лукашенко на вертолёте к президентской резиденции в сопровождении 15-летнего сына Николая, вооружённого автоматом.