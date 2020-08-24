Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента страны Александра Лукашенко, заявила член президиума КС Мария Колесникова.

«Факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов. Мы просим на это обратить внимание», — сказала она на пресс-конференции.

По словам Колесниковой, странно, «когда человек, который управляет государством, позволяет себе бегать в очень странной одежде с очень странным оружием в центре Минска».

Ранее СМИ распространили кадры, на которых запечатлено прибытие Лукашенко на вертолёте к президентской резиденции в сопровождении 15-летнего сына Николая, вооружённого автоматом.