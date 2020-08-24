Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко

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Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента страны Александра Лукашенко, заявила член президиума КС Мария Колесникова.
Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко
  • Reuters

«Факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов. Мы просим на это обратить внимание», — сказала она на пресс-конференции.

По словам Колесниковой, странно, «когда человек, который управляет государством, позволяет себе бегать в очень странной одежде с очень странным оружием в центре Минска».

Ранее СМИ распространили кадры, на которых запечатлено прибытие Лукашенко на вертолёте к президентской резиденции в сопровождении 15-летнего сына Николая, вооружённого автоматом.

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