Лукашенко прибыл во Дворец Независимости в Минске
- Reuters
На видео, опубликованном в канале, белорусский президент выходит из вертолёта, держа в руках автомат без магазина.
«Лукашенко час назад прилетел на место событий. Во Дворец Независимости», — говорится в сообщении канала.
Как пишет РИА Новости, ранее на территории резиденции приземлился президентский вертолёт.
Незадолго до этого сторонники оппозиции собрались у гостиницы «Планета» в Минске напротив стелы «Минск — город-герой». Также участники акции заняли прилегающую часть проспекта Независимости.
23 августа минская милиция сообщила о готовящихся провокациях во время воскресных акций оппозиции.