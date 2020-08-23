Белорусский президент Александр Лукашенко прибыл во Дворец Независимости в Минске, рядом с которым собралась оппозиция. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

На видео, опубликованном в канале, белорусский президент выходит из вертолёта, держа в руках автомат без магазина.

«Лукашенко час назад прилетел на место событий. Во Дворец Независимости», — говорится в сообщении канала.

Как пишет РИА Новости, ранее на территории резиденции приземлился президентский вертолёт.

Незадолго до этого сторонники оппозиции собрались у гостиницы «Планета» в Минске напротив стелы «Минск — город-герой». Также участники акции заняли прилегающую часть проспекта Независимости.

23 августа минская милиция сообщила о готовящихся провокациях во время воскресных акций оппозиции.