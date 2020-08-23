Протестующие заняли часть проспекта Независимости в Минске

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Сторонники оппозиции собираются у гостиницы «Планета» в Минске напротив стелы «Минск — город-герой», несмотря на призывы властей разойтись.

Об этом сообщает РИА Новости.

Часть митингующих, дойдя до гостиницы, уходит на соседние улицы, пишет агентство.

Как уточняется, участники акции заняли не только площадь Независимости, но и прилегающую часть проспекта Независимости.

Ранее минская милиция сообщила о готовящихся провокациях во время воскресных акций оппозиции.

Правоохранительные органы предупредили, что в интернете распространяется информация с призывами принять участие в незаконных уличных акциях.

Кроме того, Министерство обороны Белоруссии заявило, что на фоне протестных акций в стране берёт под охрану и защиту монументы и памятники, возле которых собираются участники протестных акций.

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