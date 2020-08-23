Протестующие заняли часть проспекта Независимости в Минске
Об этом сообщает РИА Новости.
Часть митингующих, дойдя до гостиницы, уходит на соседние улицы, пишет агентство.
Как уточняется, участники акции заняли не только площадь Независимости, но и прилегающую часть проспекта Независимости.
Ранее минская милиция сообщила о готовящихся провокациях во время воскресных акций оппозиции.
Правоохранительные органы предупредили, что в интернете распространяется информация с призывами принять участие в незаконных уличных акциях.
Кроме того, Министерство обороны Белоруссии заявило, что на фоне протестных акций в стране берёт под охрану и защиту монументы и памятники, возле которых собираются участники протестных акций.