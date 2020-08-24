Лукашенко заявил, что «тёрки на улицах» мешают бороться с COVID-19
- Reuters
Данное заявление было сделано во время встречи Лукашенко с Дмитрием Пиневичем, назначенным исполняющим обязанности министра здравоохранения, сообщает пресс-служба главы государства.
Лукашенко заявил, что коронавирусная инфекция COVID-19 никуда не ушла, однако второй волны в стране нет.
«Но должен сказать, что вот эти наши тёрки на улицах... дают о себе знать и у нас нет того спада, как это было когда-то», — сказал он.
Белорусский лидер выразил уверенность, что республике удастся справиться с распространением инфекции.
Ранее сообщалось о решении ЕС выделить дополнительно €53 млн помощи белорусскому народу. €50 млн из них пойдут на сферу здравоохранения для борьбы с пандемией.