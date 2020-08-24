Лукашенко заявил, что «тёрки на улицах» мешают бороться с COVID-19

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уличные акции негативно влияют на ситуацию с коронавирусом.
Лукашенко заявил, что «тёрки на улицах» мешают бороться с COVID-19
  • Reuters

Данное заявление было сделано во время встречи Лукашенко с Дмитрием Пиневичем, назначенным исполняющим обязанности министра здравоохранения, сообщает пресс-служба главы государства.

Лукашенко заявил, что коронавирусная инфекция COVID-19 никуда не ушла, однако второй волны в стране нет.

«Но должен сказать, что вот эти наши тёрки на улицах... дают о себе знать и у нас нет того спада, как это было когда-то», — сказал он.

Белорусский лидер выразил уверенность, что республике удастся справиться с распространением инфекции. 

Ранее сообщалось о решении ЕС выделить дополнительно €53 млн помощи белорусскому народу. €50 млн из них пойдут на сферу здравоохранения для борьбы с пандемией.

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