В МВД заявили об отсутствии задержаний в ходе протестов в Минске

Задержаний и чрезвычайных происшествий в ходе акций протестов в Минске не было, заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«По Минску задержаний не было, не допущено чрезвычайных происшествий. Штаб ещё работает, информацию в целом по стране мы обобщим к утру понедельника (24 августа. — RT)», — цитирует её ТАСС.

23 августа сторонники оппозиции вышли на несанкционированную акцию протеста на площади Независимости в центре Минска.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл во Дворец Независимости в Минске, рядом с которым собралась оппозиция, на вертолёте и с автоматом в руках.