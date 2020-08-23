В МВД заявили об отсутствии задержаний в ходе протестов в Минске

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Задержаний и чрезвычайных происшествий в ходе акций протестов в Минске не было, заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
В МВД заявили об отсутствии задержаний в ходе протестов в Минске
  • Reuters

«По Минску задержаний не было, не допущено чрезвычайных происшествий. Штаб ещё работает, информацию в целом по стране мы обобщим к утру понедельника (24 августа. — RT)», — цитирует её ТАСС.

23 августа сторонники оппозиции вышли на несанкционированную акцию протеста на площади Независимости в центре Минска.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл во Дворец Независимости в Минске, рядом с которым собралась оппозиция, на вертолёте и с автоматом в руках.

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