Пресс-секретарь заявила, что Лукашенко «никуда не бежал»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в течение дня находился в ситуационном центре во Дворце Независимости в Минске и контролировал обстановку на фоне протестных акций в городе, сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

«В том числе в тот момент, ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства также находился во дворце», — цитирует её БЕЛТА.

При этом, по словам Эйсмонт, протестующие быстро разошлись.

«Как и обещал президент, он никуда не бежал, как бы ни пытались это представить отдельные блогеры и Telegram-каналы. И дети его также были с ним», — добавила она.

Она отметила, что «президент вызвал вертолёт и облетел город».

«С высоты посмотрел на так называемый митинг, также контролировал обстановку», — сказала Эйсмонт.

Ранее сообщалось, что Лукашенко прибыл во Дворец Независимости в Минске, рядом с которым собралась оппозиция, на вертолёте и с автоматом в руках.