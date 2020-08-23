Пресс-секретарь заявила, что Лукашенко «никуда не бежал»

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в течение дня находился в ситуационном центре во Дворце Независимости в Минске и контролировал обстановку на фоне протестных акций в городе, сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.
Пресс-секретарь заявила, что Лукашенко «никуда не бежал»
  • Reuters

«В том числе в тот момент, ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства также находился во дворце», — цитирует её БЕЛТА.

При этом, по словам Эйсмонт, протестующие быстро разошлись.

«Как и обещал президент, он никуда не бежал, как бы ни пытались это представить отдельные блогеры и Telegram-каналы. И дети его также были с ним», — добавила она.

Она отметила, что «президент вызвал вертолёт и облетел город».

«С высоты посмотрел на так называемый митинг, также контролировал обстановку», — сказала Эйсмонт.

Ранее сообщалось, что Лукашенко прибыл во Дворец Независимости в Минске, рядом с которым собралась оппозиция, на вертолёте и с автоматом в руках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить