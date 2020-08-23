Корреспондент RT рассказал о прошедшем в Минске митинге

Корреспондент RT Георгий Бабаян, комментируя ситуацию на митинге в Минске в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу», рассказал, что думают протестующие о вмешательстве других стран в дела Белоруссии.

«Когда я подходил к людям с вопросом: «Сейчас ваши лидеры оппозиции приходят за помощью, консультируются с разными лидерами западных государств. Действительно ли западные страны — страны ЕС, Америка — поддержат вас каким-то образом, за просто так? Вы действительно искренне верите в такую странную историю?» — все, у кого я это спрашивал, сказали: «Да, конечно же. Мы, конечно, хотим справиться своими силами, но, если помогут, будем рады. А помогут они нам, потому что увидели, какой мы единый народ, какие мы хорошие, и поэтому из солидарности будут нам помогать», — сообщил Бабаян.

В настоящее время воскресная акция протеста в белорусской столице завершилась.