«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: кризис в Белоруссии. День 15-й

В сегодняшнем стриме: новая неделя — новые протесты в Белоруссии. Прямые включения нашего корреспондента Игоря Жданова. Минск снова вышел на площадь Независимости, а пришедшим раздают печеньки. Идёт ли всё-таки протест на спад и на сколько хватит запала оппозиционной молодёжи, обсуждаем с Юрием Самонкиным из Евразийского института молодёжных инициатив. Разбираем экономическую программу Тихановской с бывшим кандидатом в президенты Ярославом Романчуком. Рассказываем, кто из российских знаменитостей поддержал протесты. А также выясняем, есть ли связь между отказом от карантина и протестами против Лукашенко.