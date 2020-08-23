«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: кризис в Белоруссии. День 15-й

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В сегодняшнем стриме: новая неделя — новые протесты в Белоруссии. Прямые включения нашего корреспондента Игоря Жданова. Минск снова вышел на площадь Независимости, а пришедшим раздают печеньки. Идёт ли всё-таки протест на спад и на сколько хватит запала оппозиционной молодёжи, обсуждаем с Юрием Самонкиным из Евразийского института молодёжных инициатив. Разбираем экономическую программу Тихановской с бывшим кандидатом в президенты Ярославом Романчуком. Рассказываем, кто из российских знаменитостей поддержал протесты. А также выясняем, есть ли связь между отказом от карантина и протестами против Лукашенко.
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