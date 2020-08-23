Боррель призвал Белоруссию немедленно начать национальный диалог
- globallookpress.com
Он заявил, что «сильно впечатлён массовыми и мирными демонстрации в Минске и по всей Белоруссии».
«Они демонстрируют решимость и мужество белорусского народа добиваться демократических перемен», — написал Боррель в своём Twitter.
По его мнению, власти «должны без промедления вступить в национальный диалог».
Ранее Боррель сравнил президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Николаса Мадуро, которых не признают в ЕС, однако вынуждены иметь с ними дело.