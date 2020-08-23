Боррель призвал Белоруссию немедленно начать национальный диалог

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал власти Белоруссии немедленно начать диалог с протестующими.
Боррель призвал Белоруссию немедленно начать национальный диалог
  • globallookpress.com

Он заявил, что «сильно впечатлён массовыми и мирными демонстрации в Минске и по всей Белоруссии».

«Они демонстрируют решимость и мужество белорусского народа добиваться демократических перемен», — написал Боррель в своём Twitter.

По его мнению, власти «должны без промедления вступить в национальный диалог».

Ранее Боррель сравнил президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Николаса Мадуро, которых не признают в ЕС, однако вынуждены иметь с ними дело.

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