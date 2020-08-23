Оператор сообщил о снижении скорости интернета в Минске
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Уважаемые абоненты!— А1 Беларусь (@a1belarus) August 23, 2020
К сожалению, по требованию госорганов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 в некоторых районах г. Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных.
Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных, подчеркнули в компании.
Утром 12 августа в Минске одновременно возобновилась работа социальных сетей Facebook, WhatsApp, Telegram и других платформ. 9 августа сообщалось о проблемах с интернетом в Минске.