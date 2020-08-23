Белоруссия не направляла запрос в ОДКБ об оказании помощи

Белоруссия не направляла запросов в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) об оказании помощи в связи с внутриполитической обстановкой в стране.

Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

«У нас есть механизмы оказания помощи. Но любая помощь, которая со стороны ОДКБ может быть оказана, организуется только на основе запроса государства. Пока от Белоруссии запросов таких нет. Я уверен, что Беларусь справится с этими проблемами самостоятельно», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что при поступлении запроса о помощи будет задействован механизм экстренных консультаций с привлечением всех государств, после чего будет оперативно выработано соответствующее решение об оказании поддержки в зависимости от запроса государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге своих сторонников в Гродно поблагодарил членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за предложенную поддержку и выразил мнение, что республика самостоятельно урегулирует ситуацию.