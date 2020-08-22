Эксперт рассказал о состоянии белорусской экономики

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Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин прокомментировал RT состояние экономики Белоруссии, отметив, что президент республики Александр Лукашенко «сделал чудо» в стране с населением около 9,3 млн человек.
Эксперт рассказал о состоянии белорусской экономики
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«Сейчас во всём мире глобальная депрессия, в Белоруссии реально большие экономические проблемы. Лукашенко же сделал чудо: с населением сейчас 9,3 млн человек у него аграрно-промышленный комплекс, у него машиностроение, ну химия и нефтехимия, допустим, на нашем сырье в том числе, но у него своя калийная промышленность», — сказал он в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

В реальности, добавил он, Лукашенко сделал страну «центром IT».

«Реально люди из Кремниевой долины переезжали в Белоруссию. Потому что абсолютное спокойствие, абсолютно нормальные законы, извиняюсь за выражение, честный суд, нормальная милиция и уровень культуры», — сказал Делягин, подчеркнув, что «в Белоруссии сохранили нормальность».

Как ранее заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, нет оснований говорить, что национальная экономика понесла какие-то потери или убытки из-за ситуации в республике.

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