В Азербайджане число случаев коронавируса достигло 35 105

В Азербайджане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 35 105.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб при кабмине страны.

«В Азербайджане выявлено ещё 184 случая заражения коронавирусом, 160 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 35 105 фактов заражения коронавирусной инфекцией», — сообщили в оперштабе.

За всё время 515 человек с коронавирусной инфекцией скончались. Выздоровели 32 842 пациента.

Ранее сообщалось, что в 13 городах и районах Азербайджана продлили карантинный режим до 31 августа.