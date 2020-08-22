В Азербайджане число случаев коронавируса достигло 35 105

Короткая ссылка
В Азербайджане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 35 105.
В Азербайджане число случаев коронавируса достигло 35 105
  • © Felix Kästle/dpa
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб при кабмине страны.

«В Азербайджане выявлено ещё 184 случая заражения коронавирусом, 160 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 35 105 фактов заражения коронавирусной инфекцией», — сообщили в оперштабе.

За всё время 515 человек с коронавирусной инфекцией скончались. Выздоровели 32 842 пациента.

Ранее сообщалось, что в 13 городах и районах Азербайджана продлили карантинный режим до 31 августа. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить