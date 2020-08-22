В Азербайджане число случаев коронавируса достигло 35 105
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- globallookpress.com
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб при кабмине страны.
«В Азербайджане выявлено ещё 184 случая заражения коронавирусом, 160 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 35 105 фактов заражения коронавирусной инфекцией», — сообщили в оперштабе.
За всё время 515 человек с коронавирусной инфекцией скончались. Выздоровели 32 842 пациента.
Ранее сообщалось, что в 13 городах и районах Азербайджана продлили карантинный режим до 31 августа.