Viber назвал временной мерой закрытие офиса в Минске
- Reuters
«На прошлой неделе в Беларуси не было интернета и было ещё сложнее получить достоверную информацию от нашей белорусской команды, проверить, в безопасности ли они. По этой причине мы решили временно закрыть наш офис на прошлой неделе», — цитирует её РИА Новости.
По словам Знаменской, со среды, 19 августа, сотрудники минского офиса Viber начали возвращаться на работу.
«Со среды сотрудники начали возвращаться в офис, но не более 20% от всех сотрудников», — добавила она.
В Минсвязи Белоруссии сообщали о значительном ограничении работы интернет-сервисов с 9 по 11 августа в связи с кибератаками на инфраструктуру операторов и сайты госорганов.