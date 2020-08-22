Viber назвал временной мерой закрытие офиса в Минске

Закрытие офиса компании Viber в Минске было временным для обеспечения безопасности сотрудников, которые в этот период работали удалённо. С 19 августа 20% штатных работников вернулись на свои рабочие места, сообщила директор по глобальному развитию компании Анна Знаменская.

«На прошлой неделе в Беларуси не было интернета и было ещё сложнее получить достоверную информацию от нашей белорусской команды, проверить, в безопасности ли они. По этой причине мы решили временно закрыть наш офис на прошлой неделе», — цитирует её РИА Новости.

По словам Знаменской, со среды, 19 августа, сотрудники минского офиса Viber начали возвращаться на работу.

«Со среды сотрудники начали возвращаться в офис, но не более 20% от всех сотрудников», — добавила она.

В Минсвязи Белоруссии сообщали о значительном ограничении работы интернет-сервисов с 9 по 11 августа в связи с кибератаками на инфраструктуру операторов и сайты госорганов.