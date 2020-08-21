В Минске проходит акция оппозиции «Цепь покаяния», участники которой выстраиваются цепочкой через весь город.

Как передаёт Sputnik Беларусь, мероприятие задумывалось как акция верующих всех конфессий, её цель — выразить протест против применения насилия к митингующим.

Живая цепь растянулась от урочища в Куропатах до изолятора на Окрестина, сообщает агентство. Участники стоят на местах, у многих из них с собой молитвенники, иконы, кресты, бело-красно-белые флаги.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов не вмешиваются.

Ранее белорусский генпрокурор Александр Конюк предупредил, что участие в несогласованных протестных акциях незаконно, виновные могут быть привлечены к ответственности.