В Минске проходит акция оппозиции «Цепь покаяния»

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В Минске проходит акция оппозиции «Цепь покаяния», участники которой выстраиваются цепочкой через весь город.
В Минске проходит акция оппозиции «Цепь покаяния»
  • Reuters

Как передаёт Sputnik Беларусь, мероприятие задумывалось как акция верующих всех конфессий, её цель — выразить протест против применения насилия к митингующим.

Живая цепь растянулась от урочища в Куропатах до изолятора на Окрестина, сообщает агентство. Участники стоят на местах, у многих из них с собой молитвенники, иконы, кресты, бело-красно-белые флаги.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов не вмешиваются.

Ранее белорусский генпрокурор Александр Конюк предупредил, что участие в несогласованных протестных акциях незаконно, виновные могут быть привлечены к ответственности.

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