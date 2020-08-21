В Минске проходит акция оппозиции «Цепь покаяния»
- Reuters
Как передаёт Sputnik Беларусь, мероприятие задумывалось как акция верующих всех конфессий, её цель — выразить протест против применения насилия к митингующим.
Живая цепь растянулась от урочища в Куропатах до изолятора на Окрестина, сообщает агентство. Участники стоят на местах, у многих из них с собой молитвенники, иконы, кресты, бело-красно-белые флаги.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов не вмешиваются.
Ранее белорусский генпрокурор Александр Конюк предупредил, что участие в несогласованных протестных акциях незаконно, виновные могут быть привлечены к ответственности.