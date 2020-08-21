ГП Белоруссии напомнила о незаконности участия в массовых акциях

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Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что участие в несанкционированных протестных акциях незаконно, виновные могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.
ГП Белоруссии напомнила о незаконности участия в массовых акциях
  • Reuters

«Продолжаются призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. Вам много говорят о правах человека, в том числе о праве на свободное выражение мнения. При этом мы наблюдаем откровенные манипуляции. Порядок проведения массовых мероприятий установлен международным и национальным законодательством, о чём забывают или сознательно умалчивают их организаторы», — приводит БЕЛТА его слова.

Конюк предупредил, что «участие в подобных мероприятиях незаконно, а виновные лица могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности».

Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти по факту создания оппозицией координационного совета. 

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