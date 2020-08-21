МИД ФРГ анонсировал визит Мааса в Киев
- Reuters
«Министр иностранных дел Хайко Маас отправится в однодневную поездку в Киев в понедельник, 24 августа, в национальный праздник Украины. По прибытии министр иностранных дел Маас встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой», — сообщили в МИД ФРГ.
Также Маас встретится с президентом Украины Влдаимиром Зеленским и украинским премьер-министром Денисом Шмыгалём.
«Темами будут дальнейшая работа в нормандском формате по урегулированию конфликта на востоке Украины и повестка реформ украинского правительства», — заявили в ведомстве.
18 августа сообщалось, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев с официальным визитом.