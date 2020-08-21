МИД ФРГ анонсировал визит Мааса в Киев

Короткая ссылка
Глава МИД Германии Хайко Маас посетит Киев 24 августа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Германии.
МИД ФРГ анонсировал визит Мааса в Киев
  • Reuters

«Министр иностранных дел Хайко Маас отправится в однодневную поездку в Киев в понедельник, 24 августа, в национальный праздник Украины. По прибытии министр иностранных дел Маас встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой», — сообщили в МИД ФРГ.

Также Маас встретится с президентом Украины Влдаимиром Зеленским и украинским премьер-министром Денисом Шмыгалём.

«Темами будут дальнейшая работа в нормандском формате по урегулированию конфликта на востоке Украины и повестка реформ украинского правительства», — заявили в ведомстве.

18 августа сообщалось, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев с официальным визитом. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить