МИД ФРГ анонсировал визит Мааса в Киев

Глава МИД Германии Хайко Маас посетит Киев 24 августа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Германии.

«Министр иностранных дел Хайко Маас отправится в однодневную поездку в Киев в понедельник, 24 августа, в национальный праздник Украины. По прибытии министр иностранных дел Маас встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой», — сообщили в МИД ФРГ.

Также Маас встретится с президентом Украины Влдаимиром Зеленским и украинским премьер-министром Денисом Шмыгалём.

«Темами будут дальнейшая работа в нормандском формате по урегулированию конфликта на востоке Украины и повестка реформ украинского правительства», — заявили в ведомстве.

18 августа сообщалось, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев с официальным визитом.