Зеленский назвал формулу «успешного будущего» для Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Николаевскую область озвучил формулу «успешного будущего» для страны.
Зеленский назвал формулу «успешного будущего» для Украины
  • Reuters

«Есть простая и понятная формула, по которой мы должны двигаться в наше общее успешное будущее, она звучит так: «Успешный гражданин — это успешная громада, успешная громада — это успешный регион, успешный регион — это успешная Украина. Именно поэтому Украина — это ты». Это не просто красивый слоган, это наш с вами указатель к новой, конкурентоспособной, сильной, а следовательно, состоятельной и счастливой Украине», — приводит УНИАН слова Зеленского.

Он отметил, что «25 регионов Украины — это наш с вами дрим-тим».

Ранее Зеленский заявил, что Украина не может самостоятельно разрабатывать вакцины, однако готова наладить у себя их производство, если договорится со странами, где они созданы.

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