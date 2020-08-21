Путин обсудил с членами Совбеза России ситуацию в Белоруссии

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Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Белоруссии.
Путин обсудил с членами Совбеза России ситуацию в Белоруссии
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Состоялось обсуждение ситуации в Белоруссии. Президент обстоятельно проинформировал участников совещания о серии телефонных международных контактов, состоявшихся на этой неделе. Акцентирована неприемлемость какого-либо вмешательства извне в дела республики и безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с её гражданами», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также на встрече обсуждались итоги завершившихся российско-американских консультаций по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

Ранее сообщалось, что глава Европейского совета Шарль Мишель провёл телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по итогам саммита ЕС по Белоруссии.

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