Путин обсудил с членами Совбеза России ситуацию в Белоруссии

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Белоруссии.

«Состоялось обсуждение ситуации в Белоруссии. Президент обстоятельно проинформировал участников совещания о серии телефонных международных контактов, состоявшихся на этой неделе. Акцентирована неприемлемость какого-либо вмешательства извне в дела республики и безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с её гражданами», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также на встрече обсуждались итоги завершившихся российско-американских консультаций по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

Ранее сообщалось, что глава Европейского совета Шарль Мишель провёл телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по итогам саммита ЕС по Белоруссии.