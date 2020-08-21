Вучич опроверг вмешательство армии Сербии в ситуацию в Белоруссии

Сербский президент Александр Вучич заявил, что утверждения о том, что сербская армия якобы участвовала в подавлении протестов в Белоруссии, являются злонамеренной ложью.

«Что касается присутствия армии Сербии в Белоруссии, речь идёт о злонамеренной лжи о том, что армия Сербии якобы вмешивалась во внутренние дела в Белоруссии, политические протесты», — цитирует Вучича РИА Новости.

Он добавил, что эти заявления делают некоторые белорусские политики, которые «известны тем, что всегда против своей страны».

Вучич рассказал, что каждый год Сербия отправляет своих военных на Международные армейские игры, которые проходят в России и Белоруссии.

«Речь идёт о девяти снайперах, которые участвуют в соревнованиях и возвращаются в страну 6 сентября», — сказал он.

Ранее в Совбезе Белоруссии сравнили события в стране с путчем 1991 года.