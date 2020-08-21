Лукашенко: бастовать — это не вырастишь ни кур, ни коров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита на агрокомбинат «Дзержинский» высказался о забастовках в стране.

Президенту доложили, что на агрокомбинате работают более 4 тыс. человек, протестующих здесь нет.

«Правильно, надо работать. Бастовать — это не вырастишь ни кур, ни коров», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

По его словам, подобные агрохолдинги должны быть локомотивами в сельском хозяйстве.

Как отметил Лукашенко, он приехал на агрокомбинат, чтобы «отдохнуть душой» и узнать, в каком направлении намерено развиваться предприятие.

Ранее Лукашенко прокомментировал призывы устраивать забастовки в Белоруссии, подчеркнув, что трудовые коллективы являются основой страны.