В Грузии заинтересованы в восстановлении авиасообщения с Россией

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Грузия заинтересована в восстановлении авиасообщения с Россией, оно было прервано по решению российской стороны. Об этом ТАСС заявил спецпредставитель премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе.
В Грузии заинтересованы в восстановлении авиасообщения с Россией
  • РИА Новости

«Воздушное сообщение было прервано не по инициативе грузинской стороны. Это сделала российская сторона. Мы были и остаёмся заинтересованы в восстановлении регулярного сообщения», — сказал он.

По его словам, если со стороны России будет желание восстановить полёты, Грузия готова «поставить этот вопрос на повестку дня».

«Однако всё, конечно же, зависит от эпидемической обстановки», — подчеркнул он.

Абашидзе рассказал, что намерен поднять эту тему на ближайшей встрече с членом Совета Федерации Григорием Карасиным, которая должна пройти в Праге.

«Мы планируем встретиться в сентябре, однако наша встреча зависит от эпидемической обстановки. Точная дата пока не известна», — заявил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что авиасообщение с Грузией будет восстановлено в ближайшем будущем

Согласно указу президента России, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию.

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