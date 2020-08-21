В Грузии заинтересованы в восстановлении авиасообщения с Россией
- РИА Новости
«Воздушное сообщение было прервано не по инициативе грузинской стороны. Это сделала российская сторона. Мы были и остаёмся заинтересованы в восстановлении регулярного сообщения», — сказал он.
По его словам, если со стороны России будет желание восстановить полёты, Грузия готова «поставить этот вопрос на повестку дня».
«Однако всё, конечно же, зависит от эпидемической обстановки», — подчеркнул он.
Абашидзе рассказал, что намерен поднять эту тему на ближайшей встрече с членом Совета Федерации Григорием Карасиным, которая должна пройти в Праге.
«Мы планируем встретиться в сентябре, однако наша встреча зависит от эпидемической обстановки. Точная дата пока не известна», — заявил он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что авиасообщение с Грузией будет восстановлено в ближайшем будущем.
Согласно указу президента России, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию.