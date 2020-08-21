В Белоруссии проведут комплексные тактические учения 28—31 августа
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Отмечается, что для проведения учения создана сводная группировка войск. В неё входят воздушно-десантные, мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения и расчёты беспилотников и радиоэлектронной борьбы.
«Учение будет проходить под руководством командующего войсками Западного оперативного командования в период с 28 по 31 августа по теме: «Подготовка и ведение оборонительных и специальных действий на тактическом направлении», — заявили в белорусском Минобороны.
По данным министерства, сводная группировка белорусских войск сосредоточится на полигонах.
Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении.