В Белоруссии проведут комплексные тактические учения 28—31 августа

В Белоруссии на 28—31 августа запланированы комплексные тактические учения под руководством командующего войсками Западного оперативного командования. Об этом информирует пресс-служба Минобороны республики.

Отмечается, что для проведения учения создана сводная группировка войск. В неё входят воздушно-десантные, мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения и расчёты беспилотников и радиоэлектронной борьбы.

«Учение будет проходить под руководством командующего войсками Западного оперативного командования в период с 28 по 31 августа по теме: «Подготовка и ведение оборонительных и специальных действий на тактическом направлении», — заявили в белорусском Минобороны.

По данным министерства, сводная группировка белорусских войск сосредоточится на полигонах.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении.