Тихановская призвала рабочих продолжить акции

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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, призвав рабочих крупных предприятий страны продолжать акции.
Тихановская призвала рабочих продолжить акции
  • © REUTERS/Vasily Fedosenko

«Дорогие мои белорусы, работники «Беларуськалия», МТЗ, «ГродноАзота» и других предприятий, вы — символ новой свободной Белоруссии... Будущее Белоруссии, а значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки», — сказала Тихановская.

Ранее белорусский премьер Роман Головченко заявил, что всего на белорусских предприятиях работают около 650 тыс. человек, по последним данным, не приступили к работе около 360 человек.

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