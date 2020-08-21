Тихановская призвала рабочих продолжить акции

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, призвав рабочих крупных предприятий страны продолжать акции.

«Дорогие мои белорусы, работники «Беларуськалия», МТЗ, «ГродноАзота» и других предприятий, вы — символ новой свободной Белоруссии... Будущее Белоруссии, а значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки», — сказала Тихановская.

Ранее белорусский премьер Роман Головченко заявил, что всего на белорусских предприятиях работают около 650 тыс. человек, по последним данным, не приступили к работе около 360 человек.