В Минске оценили потери Белоруссии в случае выхода из ОДКБ

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу ОНТ заявил, что в случае выхода республики из ОДКБ t` оборонная промышленность будет ежегодно терять около $300—350 млн.

По его словам Белоруссия и Россия «находятся в едином оборонном пространстве как в рамках ОДКБ, так и в рамках Союзного государства».

«Прямые потери для нашей оборонной промышленности [составили бы] ежегодно порядка $300—350 млн», — цитирует его БЕЛТА.

Головченко добавил, что в рамках ОДКБ Белоруссия приобретает вооружение, военную и специальную технику по внутренним, а не по экспортным ценам.

Также Головченко заявил, что для Белоруссии важно сохранить российский рынок в качестве приоритетного.