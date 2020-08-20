В Минске оценили потери Белоруссии в случае выхода из ОДКБ
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По его словам Белоруссия и Россия «находятся в едином оборонном пространстве как в рамках ОДКБ, так и в рамках Союзного государства».
«Прямые потери для нашей оборонной промышленности [составили бы] ежегодно порядка $300—350 млн», — цитирует его БЕЛТА.
Головченко добавил, что в рамках ОДКБ Белоруссия приобретает вооружение, военную и специальную технику по внутренним, а не по экспортным ценам.
Также Головченко заявил, что для Белоруссии важно сохранить российский рынок в качестве приоритетного.