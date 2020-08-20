Премьер Белоруссии рассказал об отношениях с Россией
- Reuters
По его словам, у России и Белоруссии могут возникать экономические споры, но «для партнёров это нормально».
«Мы же всё-таки независимое государство, и никто не ставит под вопрос суверенитет или независимость нас как государства», — цитирует его БЕЛТА.
Головченко подчеркнул, что «эти вопросы даже не обсуждаются» руководством двух стран.
Также он заявил, что для Белоруссии важно сохранить российский рынок в качестве приоритетного.
«Мы, конечно, не кладём все яйца в одну корзину и не делаем ставки только на российский рынок», — заявил он.
Головченко добавил, что Белоруссия начала активно сотрудничать с Китаем, также для страны важен рынок ЕС.
Ранее главы правительств Белоруссии и России созвонились второй раз за два дня.