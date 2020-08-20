Премьер Белоруссии рассказал об отношениях с Россией

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в эфире телеканала ОНТ заявил, что в ходе переговоров между белорусской и российской сторонами «никто не ставит под вопрос суверенитет или независимость» Белоруссии.
Премьер Белоруссии рассказал об отношениях с Россией
  • Reuters

По его словам, у России и Белоруссии могут возникать экономические споры, но «для партнёров это нормально».

«Мы же всё-таки независимое государство, и никто не ставит под вопрос суверенитет или независимость нас как государства», — цитирует его БЕЛТА.

Головченко подчеркнул, что «эти вопросы даже не обсуждаются» руководством двух стран.

Также он заявил, что для Белоруссии важно сохранить российский рынок в качестве приоритетного. 

«Мы, конечно, не кладём все яйца в одну корзину и не делаем ставки только на российский рынок», — заявил он.

Головченко добавил, что Белоруссия начала активно сотрудничать с Китаем, также для страны важен рынок ЕС.

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