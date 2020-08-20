В Минске рассказали о переговорах Мишустина и Головченко

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и его российский коллега Михаил Мишустин в ходе разговора продолжили обсуждение торгово-экономических отношений и обменялись информацией о борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь белорусского премьера Александра Исаева.

По её словам, главы правительств созвонились второй раз за два дня.

Исаева сообщила, что они продолжили обсуждение вопросов торгово-экономических отношений по всему спектру сотрудничества в энергетической, промышленной и финансовой сферах, а также обменялись информацией о борьбе с COVID-19.

По словам пресс-секретаря, накануне премьеры договорились о проведении совместной работы российских и белорусских ведомств по снятию ограничений на передвижение через границу.

«Также премьер-министр Беларуси проинформировал своего российского коллегу о принимаемых мерах по предотвращению попыток дестабилизации ситуации в стране», — заявила она.

Ранее сообщалось, что Мишустин провёл переговоры с премьером Белоруссии.