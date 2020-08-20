Мишустин провёл переговоры с премьером Белоруссии

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Российский премьер Михаил Мишустин провёл переговоры с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.
Мишустин провёл переговоры с премьером Белоруссии
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Об этом сообщается на сайте российского кабмина.

Отмечается, что стороны «продолжили обсуждение перспектив активизации российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества».

Министры уделили особое внимание «взаимодействию в энергетике и промышленной кооперации, включая автомобилестроение и сельхозмашиностроение».

Также в ходе беседы «рассмотрены вопросы совместной борьбы с коронавирусной инфекцией, в том числе расширение контактов профильных ведомств России и Белоруссии».

Накануне Головченко и Мишустин в ходе телефонного разговора обсудили текущую ситуацию в Белоруссии и торгово-экономические отношения двух стран.

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