В Минске рассказали о переговорах премьеров Белоруссии и России
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Об этом информирует пресс-служба белорусского правительства.
«Роман Головченко проинформировал своего российского коллегу о текущей ситуации в Беларуси, о принимаемых мерах по предотвращению попыток дестабилизации ситуации в стране», — указано в сообщении.
Головченко заявил, что все сферы экономики и промышленный комплекс страны работают в штатном режиме.
Премьеры подтвердили готовность к укреплению торгово-экономических отношений двух стран и обсудили актуальные вопросы взаимодействия.
«В том числе достигнута договорённость о совместной работе соответствующих ведомств двух стран по снятию ограничений на передвижение через белорусско-российскую границу», — заявили в кабмине Белоруссии.
Ранее пресс-служба российского правительства сообщила, что Мишустин и Головченко согласились с важностью дальнейшего углубления практического взаимодействия в рамках Союзного государства.