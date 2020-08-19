В Минске рассказали о переговорах премьеров Белоруссии и России

Премьер-министры Белоруссии и России Роман Головченко и Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора обсудили текущую ситуацию в Белоруссии и торгово-экономические отношения двух стран.

Об этом информирует пресс-служба белорусского правительства.

«Роман Головченко проинформировал своего российского коллегу о текущей ситуации в Беларуси, о принимаемых мерах по предотвращению попыток дестабилизации ситуации в стране», — указано в сообщении.

Головченко заявил, что все сферы экономики и промышленный комплекс страны работают в штатном режиме.

Премьеры подтвердили готовность к укреплению торгово-экономических отношений двух стран и обсудили актуальные вопросы взаимодействия.

«В том числе достигнута договорённость о совместной работе соответствующих ведомств двух стран по снятию ограничений на передвижение через белорусско-российскую границу», — заявили в кабмине Белоруссии.

Ранее пресс-служба российского правительства сообщила, что Мишустин и Головченко согласились с важностью дальнейшего углубления практического взаимодействия в рамках Союзного государства.