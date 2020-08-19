Мишустин и премьер Белоруссии провели переговоры

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко провели телефонные переговоры. Об этом информирует пресс-служба российского кабмина.

В ходе разговора премьеры обсудили конкретные задачи, связанные с наращиванием торгово-экономического сотрудничества двух стран и углублением кооперации в энергетике, промышленности и других областях.

«Главы правительств согласились с важностью дальнейшего углубления практического взаимодействия в рамках Союзного государства», — указано в сообщении.

Ранее Головченко заявил об отсутствии оснований говорить, что белорусская экономика понесла какие-то потери или убытки из-за ситуации в республике.

По его словам, все предприятия реального сектора экономики Белоруссии работают в штатном режиме.