Мишустин и премьер Белоруссии провели переговоры

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Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко провели телефонные переговоры. Об этом информирует пресс-служба российского кабмина.
Мишустин и премьер Белоруссии провели переговоры
  • РИА Новости

В ходе разговора премьеры обсудили конкретные задачи, связанные с наращиванием торгово-экономического сотрудничества двух стран и углублением кооперации в энергетике, промышленности и других областях.

«Главы правительств согласились с важностью дальнейшего углубления практического взаимодействия в рамках Союзного государства», — указано в сообщении.

Ранее Головченко заявил об отсутствии оснований говорить, что белорусская экономика понесла какие-то потери или убытки из-за ситуации в республике.

По его словам, все предприятия реального сектора экономики Белоруссии работают в штатном режиме.

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