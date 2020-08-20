В Бресте задержали 10 человек за участие в беспорядках
- Reuters
По данным УВД, задержаны жители Бреста, а также Брестского и Дрогичинского районов в возрасте от 18 до 40 лет.
В сообщении говорится, что их подозревают в применении насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и повреждении государственного имущества на центральных улицах города.
«В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания. Следователями проводятся следственные действия», — заявили в УВД.
Ранее СК Белоруссии возбудил дела по фактам массовых беспорядков в Бресте.