В Бресте задержали 10 человек за участие в беспорядках

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В Бресте и Брестской области задержаны десять человек по подозрению в участии в массовых беспорядках 10—11 августа. Об этом информирует пресс-служба УВД Брестского облисполкома.
В Бресте задержали 10 человек за участие в беспорядках
  • Reuters

По данным УВД, задержаны жители Бреста, а также Брестского и Дрогичинского районов в возрасте от 18 до 40 лет.

В сообщении говорится, что их подозревают в применении насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и повреждении государственного имущества на центральных улицах города.

«В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания. Следователями проводятся следственные действия», — заявили в УВД.

Ранее СК Белоруссии возбудил дела по фактам массовых беспорядков в Бресте.

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