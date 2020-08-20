Глава МИД Белоруссии провёл телефонный разговор с замгоссекретаря США

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил по телефону с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом ситуацию в республике после выборов. Об этом сообщили в белорусском МИД.
Глава МИД Белоруссии провёл телефонный разговор с замгоссекретаря США
  • Reuters

«Собеседники обсудили поствыборную ситуацию в Беларуси, а также обменялись мнениями относительно перспектив дальнейшего двустороннего взаимодействия», — приводит БЕЛТА сообщение.

Как отмечается, Макей поблагодарил Вашингтон за неизменную поддержку суверенитета и независимости страны.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты обсудят с Россией ситуацию в Белоруссии «в подходящее время».

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