Глава МИД Белоруссии провёл телефонный разговор с замгоссекретаря США
- Reuters
«Собеседники обсудили поствыборную ситуацию в Беларуси, а также обменялись мнениями относительно перспектив дальнейшего двустороннего взаимодействия», — приводит БЕЛТА сообщение.
Как отмечается, Макей поблагодарил Вашингтон за неизменную поддержку суверенитета и независимости страны.
Разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты обсудят с Россией ситуацию в Белоруссии «в подходящее время».