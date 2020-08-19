Минобороны Белоруссии усилит группировку на Гродненском направлении

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин приказал усилить группировку войск на Гродненском направлении дивизионами тактических ракет и систем залпового огня, а также отрядом беспилотников и средствами ПВО.

«В рамках выполнения поручения президента министр обороны генерал-майор Виктор Хренин поставил задачу подготовить предложения о проведении мероприятий соединениями и воинскими частями Западного оперативного командования по подготовке и ведению обороны на Гродненском тактическом направлении», — приводит ТАСС сообщение Минобороны.

Оперативное командование поручено усилить ракетным дивизионом «Точка», дивизионом «Полонез», отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам заседания Совбеза поручил Минобороны республики проследить за передвижением войск НАТО в Польше и Литве и «не стесняться» выводить вооружённые силы и технику на направления их передвижения.