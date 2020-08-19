Володин и спикер палаты представителей Белоруссии провели переговоры
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Государственной думы.
Телефонный разговор состоялся 19 августа.
«Вячеслав Володин и Владимир Андрейченко обсудили ситуацию в Белоруссии, развитие отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь в рамках парламентского измерения, Парламентского собрания Союза Беларуси и России», — указано в сообщении.
Ранее премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко провели телефонные переговоры, обсудив торгово-экономические отношения двух стран.
Главы правительств согласились с важностью дальнейшего углубления практического взаимодействия в рамках Союзного государства.