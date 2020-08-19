Володин и спикер палаты представителей Белоруссии провели переговоры

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин и спикер Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко обсудили отношения парламентов двух стран.
Володин и спикер палаты представителей Белоруссии провели переговоры
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Государственной думы.

Телефонный разговор состоялся 19 августа.

«Вячеслав Володин и Владимир Андрейченко обсудили ситуацию в Белоруссии, развитие отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь в рамках парламентского измерения, Парламентского собрания Союза Беларуси и России», — указано в сообщении.

Ранее премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко провели телефонные переговоры, обсудив торгово-экономические отношения двух стран.

Главы правительств согласились с важностью дальнейшего углубления практического взаимодействия в рамках Союзного государства.

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