Меркель: Белоруссия должна сама выбрать независимый путь
- Reuters
«Нам совершенно ясно, что Белоруссия должна только сама для себя найти путь, который должен пролегать через диалог внутри страны. Не должно быть вмешательства извне», — приводит ТАСС слова Меркель.
Она отметила, что «жители Белоруссии знают, чего хотят».
«Поэтому мы хотим видеть для Белоруссии независимый путь, о котором будет приниматься решение внутри страны», — сказала она.
Также Меркель заявила, что белорусский президент Александр Лукашенко несколько раз отказывался от телефонного разговора с ней.
По её словам, страны ЕС не признают прошедшие в Белоруссии президентские выборы.