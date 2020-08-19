Меркель: Белоруссия должна сама выбрать независимый путь

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Белоруссия должна сама выбрать путь, по которому дальше идти стране.

«Нам совершенно ясно, что Белоруссия должна только сама для себя найти путь, который должен пролегать через диалог внутри страны. Не должно быть вмешательства извне», — приводит ТАСС слова Меркель.

Она отметила, что «жители Белоруссии знают, чего хотят».

«Поэтому мы хотим видеть для Белоруссии независимый путь, о котором будет приниматься решение внутри страны», — сказала она.

Также Меркель заявила, что белорусский президент Александр Лукашенко несколько раз отказывался от телефонного разговора с ней.

По её словам, страны ЕС не признают прошедшие в Белоруссии президентские выборы.