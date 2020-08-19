Меркель: Белоруссия должна сама выбрать независимый путь

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Белоруссия должна сама выбрать путь, по которому дальше идти стране.
Меркель: Белоруссия должна сама выбрать независимый путь
  • Reuters

«Нам совершенно ясно, что Белоруссия должна только сама для себя найти путь, который должен пролегать через диалог внутри страны. Не должно быть вмешательства извне», — приводит ТАСС слова Меркель.

Она отметила, что «жители Белоруссии знают, чего хотят».

«Поэтому мы хотим видеть для Белоруссии независимый путь, о котором будет приниматься решение внутри страны», — сказала она.

Также Меркель заявила, что белорусский президент Александр Лукашенко несколько раз отказывался от телефонного разговора с ней.

По её словам, страны ЕС не признают прошедшие в Белоруссии президентские выборы.

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