Власти Гродно согласились выполнить ряд требований протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить некоторые требования, выдвинутые протестующими. Об этом, как передаёт ТАСС, заявили в пресс-службе горисполкома.

Так, местные власти разрешили проводить массовые мероприятия на двух площадях, а в случае поступления уведомлений там будет организовано медицинское и техническое сопровождение.

Кроме того, представителям общественности, профсоюзов и партий обеспечат возможность выступления в эфире телеканала «Гродно Плюс».

Также по всем обращениям граждан о причинении вреда здоровью в период протестов организованы разбирательства, а задержанные за участие в них граждане освобождены.

Ранее СБ ООН провёл заседание по ситуации в Белоруссии.