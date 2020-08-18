Власти Гродно согласились выполнить ряд требований протестующих

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Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить некоторые требования, выдвинутые протестующими. Об этом, как передаёт ТАСС, заявили в пресс-службе горисполкома.
Власти Гродно согласились выполнить ряд требований протестующих
  • © REUTERS/Stringer

Так, местные власти разрешили проводить массовые мероприятия на двух площадях, а в случае поступления уведомлений там будет организовано медицинское и техническое сопровождение.

Кроме того, представителям общественности, профсоюзов и партий обеспечат возможность выступления в эфире телеканала «Гродно Плюс».

Также по всем обращениям граждан о причинении вреда здоровью в период протестов организованы разбирательства, а задержанные за участие в них граждане освобождены.

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