Власти Гродно согласились выполнить ряд требований протестующих
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Так, местные власти разрешили проводить массовые мероприятия на двух площадях, а в случае поступления уведомлений там будет организовано медицинское и техническое сопровождение.
Кроме того, представителям общественности, профсоюзов и партий обеспечат возможность выступления в эфире телеканала «Гродно Плюс».
Также по всем обращениям граждан о причинении вреда здоровью в период протестов организованы разбирательства, а задержанные за участие в них граждане освобождены.
Ранее СБ ООН провёл заседание по ситуации в Белоруссии.