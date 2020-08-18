В Белоруссии под арестом остаются более 40 участников массовых акций

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Под административным арестом остаются 44 участника несанкционированных массовых акций в Белоруссии, сообщает пресс-служба МВД республики.
В Белоруссии под арестом остаются более 40 участников массовых акций
  • Reuters

«В местах содержания задержанных территориальных ОВД республики остаются 44 административно арестованных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее белорусское Министерство внутренних дел в обращении к народу заявило, что не намерено присоединяться к протестующим и осуждать власть.

Массовые протестные акции начались по всей стране 9 августа после президентских выборов.

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