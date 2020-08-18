Тихановская выпустила новое обращение к белорусам

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Кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская записала новое видеообращение к гражданам страны, в котором высказалась в поддержку своего арестованного мужа Сергея.
Тихановская выпустила новое обращение к белорусам
  • Reuters

Видеообращение Тихановской опубликовано на YouTube.

«Сегодня, 18 августа, день рождения моего мужа Сергея Тихановского. Он не будет встречать его в кругу семьи, друзей, он будет встречать его в тюрьме», — заявила она.

По её словам, Тихановского задержали в Гродно по «провокации спецслужб».

Также она обвинила государственные белорусские СМИ в «ложной информации». Тихановская добавила, что её муж призывает граждан «сделать всё, чтобы жить в стране для жизни».

Ранее Тихановская в своём обращении заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии.

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