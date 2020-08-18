Глава МИД Ирландии заявил о непризнании итогов выборов в Белоруссии
- Reuters
Заявление министра опубликовано на сайте внешнеполитичсекого ведомства Ирландии.
«Я по-прежнему глубоко обеспокоен происходящими в Белоруссии событиями и решительно осуждаю нарушения прав человека, которые мы наблюдаем после президентских выборов, прошедших с нарушениями. Результаты не являются легитимными, о чем свидетельствуют запугивания и задержания, имевшие место как до, так и после выборов... Ирландия не считает результаты выборов истинным отражением демократической воли белорусского народа», — заявил Ковени.
Ранее глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что Великобритания не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии и готова применять санкции к ответственным за применение насилия против протестующих.