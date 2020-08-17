ЦИК Белоруссии не имеет протоколов голосования по каждому участку

ЦИК Белоруссии сообщил, что после проведения президентских выборов располагает только протоколами областных и Минской городской избирательных комиссий.

В ЦИК отметили, что ознакомиться с результатами голосования по каждому участку, к чему призывает оппозиция, несогласная с результатами президентских выборов, можно было на самих участках.

«Таким образом, избирательное законодательство не предусматривает иного порядка ознакомления с результатами голосования на участке. Центральная комиссия располагает только протоколами областных и Минской городской комиссий по выборам президента Республики Беларусь», — приводит ТАСС сообщение ЦИК.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утром 17 августа выступил перед работниками Минского завода колёсных тягачей. Глава государства сообщил, что не станет проводить новых президентских выборов, несмотря на продолжающиеся уже неделю протестные акции.