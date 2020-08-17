ЦИК Белоруссии не имеет протоколов голосования по каждому участку

Короткая ссылка
ЦИК Белоруссии сообщил, что после проведения президентских выборов располагает только протоколами областных и Минской городской избирательных комиссий.
ЦИК Белоруссии не имеет протоколов голосования по каждому участку
  • Reuters

В ЦИК отметили, что ознакомиться с результатами голосования по каждому участку, к чему призывает оппозиция, несогласная с результатами президентских выборов, можно было на самих участках. 

«Таким образом, избирательное законодательство не предусматривает иного порядка ознакомления с результатами голосования на участке. Центральная комиссия располагает только протоколами областных и Минской городской комиссий по выборам президента Республики Беларусь», — приводит ТАСС сообщение ЦИК.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утром 17 августа выступил перед работниками Минского завода колёсных тягачей. Глава государства сообщил, что не станет проводить новых президентских выборов, несмотря на продолжающиеся уже неделю протестные акции. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить